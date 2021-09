Nieuwe militaire alliantie tussen VS, VK en Australië: Europa was niet op de hoogte en ook Frankrijk reageert gepikeerd

De Europese Unie is officieel niet op de hoogte gebracht van de nieuwe militaire alliantie die de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië gisterenavond/woensdagavond hebben aangekondigd. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag toegegeven. De Commissie heeft contact opgenomen met de betrokken landen en evalueert de implicaties van het pact, klonk het.

De Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en diens Australische ambtgenoot Scott Morrisson maakten het partnerschap woensdag bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie. Het initiatief, dat AUKUS gaat heten, is er vooral op gericht om de veiligheid en de stabiliteit in de Aziatisch-Pacifische regio te garanderen.

Hoewel China niet expliciet genoemd wordt in de afspraken tussen de drie landen, vertelden ingewijden eerder al aan nieuwssite Politico dat het initiatief wordt gezien als een manier om een gezamenlijk front te vormen tegen China. Premier Scott Morrison van Australië sprak tijdens de persconferentie over een “verbeterd” samenwerkingsverband. “Een partnerschap waarin onze technologie, wetenschappers, bedrijven en strijdkrachten allemaal samenwerken om een veiligere regio te creëren. Daar profiteert iedereen van.”

Vooral Australië zal baat hebben bij die nauwere samenwerking. “De eerste taak van dit partnerschap wordt om Australië te helpen met het verwerven van een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving”, zei de Britse premier Boris Johnson. Die sprak over een “nieuw hoofdstuk” in de vriendelijke relatie tussen de landen.

Europa niet op de hoogte

De Europese Unie is vooraf niet op de hoogte gebracht van het militaire partnerschap, moest een woordvoerder donderdagmiddag toegeven op de dagelijkse persconferentie van de Europese Commissie. “We staan in contact met onze partners om meer informatie te krijgen en we zullen de aankondiging moeten analyseren op vlak van de implicaties voor ons”, klonk het. Volgens een andere Commissiewoordvoerder zijn de contacten met de drie betrokken partnerlanden in elk geval “aan de gang”. “Dit heeft in elk geval geen invloed op onze relaties met de partners op vlak van bijvoorbeeld handelspolitiek.”

EU-lidstaat Frankrijk reageerde eerder al gepikeerd op de aankondiging van AUKUS. Het Franse bedrijf Naval Group had gehoopt om Canberra door diesel en elektriciteit aangedreven onderzeeërs ter waarde van ruim 31 miljard euro te verkopen, maar dat gaat dus niet door. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van “een besluit in strijd met de letter en de geest van de samenwerking tussen Frankrijk en Australië” en een “betreurenswaardige beslissing”.