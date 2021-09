EU-commissaris haalt breinaalden boven tijdens toespraak van Von der Leyen

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hield woensdag haar jaarlijkse State of the Union, waarin ze de doelstellingen van de Europese Unie voor de komende legislatuur uit de doeken deed. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager haalde tijdens de speech een set breinaalden boven en ging vlijtig aan de slag. Maar luisterde ze ook aandacht naar de woorden van de commissievoorzitter? Daar had de Deense politica een duidelijk antwoord op: “Breien houdt je scherp.”