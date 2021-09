Neushoorn in Nederlandse zoo verdrinkt na te drukke kennismaking met andere neushoorn

In dierentuin Wildlands in het Nederlandse Emmen is donderdagochtend een neushoorn verdronken Foto: Wildlands

In dierentuin Wildlands in het Nederlandse Emmen is donderdagochtend een neushoorn verdronken. Dat gebeurde toen een nieuw neushoornmannetje kennis wilde maken.

Neushoorn Limpopo was in het kader van een fokprogramma vorige maand naar het dierenpark gebracht. Het was de bedoeling dat hij zich zou voortplanten met twee vrouwelijke neushoorns: Elena en Zahra. Maar bij de eerste kennismaking liep het al mis: de vrouwtjes renden hard weg, waarna Limpopo de achtervolging inzette. De dieren raakten uitgeput en een van de neushoorns, Elana, belandde in een waterpoel. Wellicht raakte het dier moeilijk recht door de vermoeidheid en ook de verzorgers konden gezien de situatie niet ingrijpen. Uiteindelijk verdronk het dier.

“Het is niet eerder voorgekomen dat een introductieproces tussen mannen en vrouwen een dodelijk afloop heeft. Het park is zeer verdrietig. Wat het voor het fokprogramma in het park betekent, is nu nog niet duidelijk.’’