Vlaanderen van rood naar oranje op coronakaart, ook wijzigingen in andere Europese landen

Op de Europese coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) is donderdag vooral de westkust van het continent minder rood gekleurd. Dat geldt ook voor Vlaanderen, dat van rood naar oranje gaat. Wallonië blijft in het rood en Brussel kleurt nog altijd donkerrood.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Vooral in West-Europa is de coronakaart nu lichter gekleurd dan vorige week. Zo kleuren in Frankrijk nu zeven van de twaalf regio’s oranje, waaronder alle regio’s aan de westkust. De zuidoostelijke regio Provence-Alpes-Côte d’Azur daarentegen staat nog altijd in het donkerrood. Ook in Spanje zijn er enkele bijkomende oranje regio’s, onder meer in het noorden, terwijl Asturië - ook in het noorden - zelfs groen is geworden. En heel Portugal gaat van rood naar oranje.

In het oosten van Europa is er daarentegen rood bijgekomen. Zo zijn Roemenië en Letland volledig rood gekleurd. En Slovakije, dat vorig week nog gedeeltelijk in het groen stond, is nu volledig oranje. Ook in het oosten van Duitsland kwam er rood bij, waardoor in Duitsland alleen de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Sachsen-Anhalt nog in het oranje staan.Dichter bij ons gaat het Groothertogdom Luxemburg van oranje naar rood.

De kleurencodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Er zijn EU-aanbevelingen, maar de lidstaten bepalen uiteindelijk zelf welke voorwaarden ze al dan niet opleggen voor mensen die terugkeren uit groene, oranje of rode gebieden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.