Tomorrowland lost eerste namen van wintereditie 2022 in Alpe d’Huez

Na twee afgelaste edities door de coronacrisis keert Tomorrowland Winter van 19 tot 26 maart 2022 terug naar het Franse skioord Alpe d’Huez. De eerste namen zijn bekend.

De festivalorganisatie heeft donderdag de eerste namen op de affiche aangekondigd. Adriatique, Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach, Paul Kalkbrenner, Quintino en Yves V zullen van de partij zijn. De ticketverkoop start op zaterdag 18 september.

De eerste editie van Tomorrowland Winter was in 2019 een groot succes: 25.000 festivalgangers uit meer dan negentig landen zakten af naar Alpe d’Huez. Tomorrowland palmde toen zowat het hele skioord in met podia en decors en met honderd optredens van bekende Tomorrowland-namen.

De festivalorganisatie wilde eerst in 2020 en vervolgens in 2021 een vervolg breien aan dat succes, maar het coronavirus stak daar telkens een stokje voor.

Volgend jaar wil Tomorrowland er opnieuw staan in Alpe d’Huez. Donderdag werden de eerste namen gelost van de artiesten die er zullen optreden op podia in het dorp en hogerop in de bergen op meer dan 2.000 meter hoogte.

Op 18 september gaan op tomorrowland.com de zevendaagse pakketten in verkoop, op 25 september volgen de vierdaagse.