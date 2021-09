Onderzoek naar reis Van Langenhove naar Parijs zonder gevolg afgesloten

Het onderzoek naar de trip van Kamerlid Dries Van Langenhove naar Parijs om deel te nemen aan een betoging van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire is zonder gevolg afgesloten. Het parket van Halle-Vilvoorde startte een onderzoek aangezien niet-essentiële reizen in februari verboden waren wegens de coronacrisis.

Het parket laat nu weten dat het onderzoek onvoldoende bewijzen naar voren heeft gebracht dat er een misdrijf werd gepleegd. Daarom sluit het het dossier zonder gevolg af.

Van Langenhove, verkozen op een lijst van Vlaams Belang, nam op zaterdag 20 februari in Parijs deel aan een betoging tegen de mogelijke ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. Minster van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden veroordeelde de reis omdat die niet onder categorie “essentiële reizen” zou vallen. Dat was in het kader van de toen geldende coronamaatregelen een voorwaarde om naar het buitenland te kunnen reizen. Kamervoorzitster Eliane Tillieux zei dat Dries Van Langenhoven voor zijn trip niet kon terugvallen op zijn parlementair mandaat.

Nu het onderzoek zonder gevolg afgerond is, haalt Van Langenhove uit naar de minister en voorzitster: “Minister Verlinden viel volledig uit haar rol en sprak zich als minister uit over dit individuele feit. Ze zei dat ik de maatregelen had gebroken. Ook kamervoorzitster Tillieux meende me op de vingers te moeten tikken. Ze krijgen nu beiden ongelijk, mijn aanwezigheid was gewettigd”, reageert hij donderdag.

“Ik zou me niet hebben laten tegenhouden mochten de regels mijn aanwezigheid niet hebben toegelaten, want voor de vrije meningsuiting opkomen is onze plicht, maar het is toch goed dat minister Verlinden en kamervoorzitster Tillieux op hun plaats worden gezet. Ik had gelijk”, vervolgt Dries Van Langenhove.