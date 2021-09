“Meerderheid van de supporters wil tweejaarlijks WK”, concludeert FIFA na peiling

Een meerderheid van de voetbalsupporters steunt het idee om het wereldkampioenschap bij de mannen vaker te organiseren. Tot die conclusie komt de wereldvoetbalbond FIFA op basis van een onlinepeiling bij zowat 15.000 mensen.

Eerder dit jaar maakte de FIFA bekend te onderzoeken of een tweejaarlijks WK mogelijk is. Een meerderheid van de nationale federaties stemde daarmee in tijdens een virtueel congres. Sindsdien buigt een werkgroep onder leiding van voormalig Arsenalcoach Arsène Wenger zich over het dossier.

Binnenkort komt de FIFA met de resultaten van een grootschalig onderzoek bij 100.000 mensen in meer dan honderd landen. Donderdag verspreidde de organisatie alvast een persbericht met daarin de conclusies van een eerste onlinepeiling die werd uitgevoerd in juli.

“De meerderheid van de fans wil vaker een WK bij de mannen zien. Van die meerderheid zijn de meeste mensen gewonnen voor een tweejaarlijks WK. Jongere generaties zijn meer geïnteresseerd in veranderingen en staan er meer open voor dan oudere generaties”, luidt het.

De eerste reacties bij de grote bonden, zoals de UEFA, waren alvast negatief.