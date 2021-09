Gems adviseert Overlegcomité om mondmaskerplicht niet volledig af te bouwen

De experten die de regeringen adviseren over de coronamaatregelen, raden af de mondmaskerplicht al te brutaal af te bouwen. Dat staat in het rapport dat de Gems heeft opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst van het Overlegcomité vrijdag en dat Belga kon inkijken

De roep om de mondmaskerplicht af te bouwen, klinkt steeds luider. Dat is vooral het geval in het noorden van het land, waar de vaccinatiegraad het hoogst ligt van heel het land. Premier Alexander De Croo loste vorig weekend een schot voor de boeg, al suggereerde hij het dragen van het mondmasker nog steeds te behouden op plaatsen die minder goed verlucht zijn en waar mensen zich dicht bij elkaar kunnen bevinden, zoals het openbaar vervoor. Ook minister-president Jan Jambon liet zich in die zin uit.

Infectiologe Erika Vlieghe, die het expertencomité leidt, riep eveneens zondag op niet te hard van stapel te lopen. En dat doet ook de Gems in haar advies. “Het dragen van een mondmasker blijft cruciaal voor essentiële indooractiviteiten waar gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen elkaar kunnen ontmoeten (openbaar vervoer, winkel, bakker, apotheek, enzovoort) om de circulatie van het virus te verminderen, en in het bijzonder voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.”

De Gems beveelt als algemene regel aan binnen altijd een mondmasker te dragen wanneer er contact is met mensen van wie je niet weet of ze gevaccineerd zijn, wat hun teststatus is of dat ze recent de ziekte hebben gehad, maar ook in open lucht wanneer mensen dicht op mekaar staan.

Voor grootschalige indoor evenementen hamert de Gems op het belang van ventilatie. Bijkomend kunnen mondmaskers en een lagere dichtheid (dus minder mensen) het besmettingsrisico verlagen. De expertengroep is geen voorstander van settings waar maskers noch ventilatie aanwezig zijn, maar roept op andere maatregelen te hanteren indien ze toch plaatsvinden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het gebruik van het covid safe ticket en minder toegelaten publiek.

Covid safe ticket

De experten merken dat de meerderheid van de gevaccineerde bevolking nog steeds gemotiveerd is een reeks maatregelen te respecteren. Dit in tegenstelling tot niet-gevaccineerden. Daarom is het volgens de Gems hoogst noodzakelijk werk te maken van communicatie over de strategie, de positieve impact van het vaccin en over het covid safe ticket.

Een robuust risicomanagement heeft nood aan een noodplan voor het geval de situatie verslechtert, om effectief snel actie te ondernemen indien nodig, gaat de Gems voort. Het orgaan raadt met andere woorden aan daar de komende weken werk van te maken, met voorstellen rond verplicht telewerk, mondmaskers op school, een uitbreiding van het covid safe ticket op plaatsen met een hoger risico en verplichte vaccinatie in hoogrisicosectoren.

Tot slot raadt de Gems aan dat de organen die van dichtbij betrokken zij bij de risicobeoordeling en de strategie om de pandemie te managen, tot minstens na de winter gehandhaafd blijven.