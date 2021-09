Chelsea-speler post video van inbrekers die hun slag slaan tijdens match in Champions League

De Engelse international Reece James heeft donderdag op Instagram een video geplaatst waarop te zien is hoe vier mannen dinsdagavond bij hem inbraken. De 21-jarige rechterflankspeler van Chelsea was op dat moment aan de slag in de Champions League tegen Zenit.

De ploegmaat van Romelu Lukaku legt uit dat de dieven erin slaagden een zware kluis mee te nemen waarin hij onder meer zijn medailles bewaarde van de Champions League, de Super Cup en het EK. “Deze medailles verdiende ik door Chelsea en Engeland te vertegenwoordigen. Dat is een eer die niemand mij kan afnemen, ook al heb ik er geen fysiek bewijs voor om het te tonen”, zegt Reece, die benadrukt “nooit juwelen in huis te bewaren”.

De voetballer roept zijn supporters op mee te helpen de “laffe daders” te identificeren terwijl de politie volgens hem al “duidelijke aanwijzingen heeft” over wie verantwoordelijk is. “We hebben ze bijna beet”, zegt James, die eraan toevoegt dat “gelukkig niemand thuis was” en hijzelf het goed stelt. “Hopelijk kunnen we deze individuen samen pakken en recht laten geschieden”, besluit hij.

James stond tegen Zenit 90 minuten op het veld. Lukaku zorgde voor de enige goal op Stamford Bridge.