The day after bij Club Brugge: Noa Lang recupereert met de glimlach in jacuzzi

Daags na het onverwachte maar oververdiende punt tegen PSG zijn er niets dan lachende gezichten te zien in Brugge op de traditionale hersteldag. Noa Lang geniet in de jacuzzi nadat hij gisteren verkozen werd als man van de match. Ook Jack Hendry en Clinton Mata kunnen lekker ontspannen.

Vandaag lopen opvallend veel goedgezinde mensen rond in Brugge en omstreken, niet in het minst in het oefencomplex van Club in Westkapelle. Nadat Clement en zijn jongens aan de wereld hebben getoond dat ze hun voet kunnen zetten naast wereldsterren als Messi, Neymar en Mbappé, zijn de spelers toe aan een welverdiende hersteldag.

We zien een lachende Noa Lang, die geniet in de jacuzzi. Jack Hendry kiest voor een beenmassage, terwijl Clinton Mata zijn gedachten verzet met een spelletje op de PlayStation.

Noa Lang heeft een extra reden om met een brede lach op het gezicht te verschijnen. De Nederlander werd gisteren immers verkozen tot man van de match.