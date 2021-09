Eric Gerets is streng voor PSG en looft de aanpak van Club Brugge

Na het gelijkspel van PSG op het veld van Club Brugge, kregen de Parijzenaars heel wat kritiek over zich heen. De sterren van PSG gaven niet thuis en werden daarom ook stevig op de korrel genomen in Frankrijk. Maar Eric Gerets looft in een reactie bij Le Parisien toch vooral de aanpak van Club Brugge.

“Club Brugge heeft het gelijkspel zeker niet gestolen”, begint de ex-trainer Olympique Marseille. “Als je me op voorhand een voorspelling had gevraagd, had ik waarschijnlijk 0-4 voor PSG geantwoord. Maar dat is anders uitgedraaid. In Frankrijk focussen jullie zich allemaal op de tekortkomingen van PSG, dat het na de 0-1 voorsprong te makkelijk oppakte. En dat is terecht, want PSG was niet goed. Ze hebben nog veel werk voor de boeg. Maar je moet toegeven dat Brugge het hoofd ook niet heeft laten hangen toen het op achterstand kwam. Integendeel, ze zijn hoger gaan spelen en zochten de ruimtes in de rug van de Parijse verdediging.”