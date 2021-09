Covidpas vanaf 1 oktober verplicht om op café te gaan of museum te bezoeken in Brussel

Brussel - Vanaf 1 oktober en voorlopig gedurende drie maanden zal iedereen vanaf 16 jaar een Covid Safe Ticket moeten kunnen voorleggen om in Brussel op café of restaurant te gaan. Maar ook om musea, sport- en cultuurzalen te bezoeken. Brussel kampt nog altijd met een erg laag vaccinatiecijfer en een hoge besmettingsgraad. De discussie over de invoering van de coronapas ligt al lang op tafel, maar nu is de knoop eindelijk doorgehakt.

Binnenkort zal je dus, tenzij je onder de 16 bent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel nog toegang krijgen tot vrijetijdsactiviteiten op vertoon van het Covid Safe Ticket. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen. Daarmee hoopt men een vierde coronagolf in Brussel tegen te houden.

Al enkele weken flirt de Brusselse regering, mede onder druk van de rest van het land, met het idee om deelname aan vrijetijdsbesteding enkel mogelijk te maken op vertoon van een covidpas. De hoofdstad kon dat door een samenwerkingsakkoord ook op eigen houtje beslissen. Daar gingen lange en zware discussies aan vooraf, omdat er ook veel protest was. Nu is het licht eindelijk op groen gezet.

Het Covid Safe Ticket (CST) wordt vandaag al gebruikt bij grote evenementen zoals concerten of voetbalwedstrijden. Wie een negatieve test, een herstelcertificaat of vaccinatiebewijs kan voorleggen, mag binnen in grote zalen, stadions en festivalweides. Maar dat wordt dus vanaf 1 oktober, die datum staat nog niet honderd procent vast, uitgebreid.

Algemeen zal een CST gevraagd worden voor evenementen binnenshuis waar meer dan 50 personen aanwezig zijn. Deze restrictie geldt voor congressen of handelsbeurzen, cultuurzalen of bioscopen en feestgelegenheden zoals bruiloften. Ook recreatieve sectoren zoals bowlingzalen of casino’s vallen onder de regel.

In dancings en discotheken, restaurants en cafés (enkel binnen, niet op de terrassen dus), sport- en fitnesscentra en woonzorgcentra zal het CST altijd – ongeacht het aantal aanwezigen – voorgelegd moeten worden.

Religieuze ruimtes zoals kerken of moskeeën werden niet opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de federale regering en de deelstaten.

De coronapas mag niet gevraagd worden aan iedereen die jonger is dan 16 jaar, behalve voor de toegang tot massa-evenementen en woonzorgcentra. Ook school en werk vallen buiten de nieuwe regels.

Het is nu enkel nog wachten op een advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar normaal gezien zal de tijdelijke regel vanaf 1 oktober ingaan.