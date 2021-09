Geliefde straatveger Clifton (43) overleden bij smokkelpoging: “21 bolletjes cocaïne in zijn maag”

Schilde -

Straatveger Clifton Proeger (43) is niet overleden aan Covid-19, maar wel aan een overdosis cocaïne. Allicht wilde hij de drugs in zijn lichaam naar Europa smokkelen. “De man had 21 cocaïne bolletjes in zijn maag, waarvan er één helemaal was opgelost”, aldus Korps Politie Suriname. Opvallend: uit het onderzoek blijkt dat Clifton misschien nog gered had kunnen worden.