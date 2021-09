Vroeger toonden ze schattige konijntjes, nu tarantula’s en wormen: waarom krijgen kinderen tegenwoordig zulke dieren te zien in ‘Tik tak’?

U vraagt, wij draaien. Hier leest u de verhalen die u ons zelf aanreikt. Deze week stelt

Magda Vandenbergen uit Alsemberg de vraag: Waarom zijn de dieren in Tik Tak tegenwoordig zo lelijk? Het valt me op als ik er met mijn kleindochter naar kijk: vroeger kwamen er schattige lammetjes of een puppy in voor, nu een angstaanjagende tarantula, vreemde vissen, wormen en krekels.