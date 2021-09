Voor een buurtproject was ik samen met een collega op de koer van een buurtcentrum picknickbanken aan het ­beschilderen. Onder het afdak komen daar elke dag dak- en thuislozen zitten. Om even te praten, te slapen of droog te ­zitten.

Hangen zonder hangmat. Dat is wat columniste Jo Verhenne deze zomer doet. Jo is bio-ingenieur, maar dat is slechts een fractie van haar leven. Ze is ook scenariste, cabaretier, bedenkster, en – niet te ...