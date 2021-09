Marc Brys trakteert pers op koffiekoeken na eerste zege: “Heb het ervoor over om dit elke week te doen”

Op de zevende speeldag boekte OHL vorig weekend tegen Kortrijk eindelijk zijn eerste zege, en dat moest gevierd worden. Op zijn wekelijkse persbabbel trakteerde Marc Brys de aanwezige journalisten vandaag op een ruim assortiment aan koffiekoeken. De zege heeft de Leuvenaars deugd gedaan “maar dat is geen garantie op punten”, zo beseft Brys, die zaterdag op bezoek gaat bij KV Mechelen.

Het moet gezegd: we zijn al slechter ontvangen op persconferenties. “Het was een interne weddenschap. Als we wonnen moest ik trakteren op koffiekoeken”, vertelt Marc Brys. Puur voor de volledigheid voegen we er nog aan toe dat het goeie koffiekoeken waren. Misschien iets om een traditie van te maken. “Eerlijk gezegd heb ik het er wel voorover om dat elke week te doen, als dat betekent dat we winnen”, grapte Brys nog.

Los van alle weddenschappen en grollen heeft de langverwachte eerste zege wel voor een goed gevoel gezorgd bij OHL. Er is een klein beetje druk van de ketel. “Dat heeft ons zeker deugd gedaan. We zijn gelukkig en opgelucht, maar het is niet zo dat we hier ooit echt gespannen getraind hebben”, zegt Brys.

De Leuvenaars wonnen niet alleen tegen Kortrijk, maar speelden ook een prima partij en vooral een uitstekende eerste helft. Het geeft de burger moed. “Er is veel vertrouwen in de groep gekomen, maar dat is geen garantie op punten”, weet de OHL-coach. “Het is nu zaak om het vertrouwen dat in de groep zit te bestendigen, maar tegelijk ook de focus hoog te houden. Ik probeer zelf om de hoerasfeer af te zwakken, want we moeten maken dat we scherp blijven. Ik heb strenger gecoacht deze week om iedereen met de voetjes op de grond te houden.”

Gerust laten bij ontbijt

Is de trein nu vertrokken bij OHL en volgt er zaterdag een nieuwe zege op bezoek bij KV Mechelen? “Dat mag ik hopen, maar we komen tegen een tegenstander uit die net met 7-2 heeft verloren, dus die gaan voor eigen volk messcherp staan. Dat is gevaarlijk”, aldus Brys.

OHL is nog altijd maar zeventiende, terwijl het vooraf op top acht mikte. Logisch dat Brys benadrukt dat de weg nog lang is. “Het blijft een inhaalbeweging waar we voor staan. Zo is dat nu eenmaal als je pas op de zevende speeldag een eerste keer wint. Het vraagt ook nog altijd heel wat tijd om mekaar, en vooral de nieuwkomers, te leren kennen.” Daar zal de stage eind september in Nederland bij kunnen helpen. Momenteel loopt nog lang niet alles gesmeerd. “Er gebeuren nog veel misverstanden. Op mekaar ingespeeld zijn kan hem soms in hele kleine details zitten, zoals speler X of Y die je tijdens het ontbijt beter even gerust laat”, besluit Brys.