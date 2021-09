Red Flames beginnen met veel ambitie aan eerste WK-kwalificatiewedstrijd: “We gaan voluit voor groepswinst”

Vrijdagavond beginnen de Red Flames in Polen aan hun WK-kwalificatiecampagne. De dames van coach Ives Serneels willen zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het WK. “Het feit dat we deze ambitie uitspreken, bewijst dat we stappen hebben gezet”, zegt Serneels.

De Red Flames spelen vrijdagavond hun eerste kwalificatiewedstrijd in de aanloop naar het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De Flames nemen het op tegen Polen. Dat is het nummer 29 op de wereldranglijst, België staat op plaats 19. “De Poolse ploeg is een stevig geheel, waarmee je nooit klaar bent”, zegt bondscoach Serneels. “Ze hebben een paar goede speelster die zich de laatste jaren sterk ontwikkeld hebben. Dat zie je ook aan de ploegen waar ze allemaal actief zijn.”

Tessa Wullaert heeft bij Wolfsburg nog samen gespeeld met de Poolse spits Ewa Pajor. “Ze is een zeer sterke speelster, iemand voor wie we zeker zullen moeten opletten. Maar in de breedte hebben wij meer kwaliteit, dus er zijn geen excuses. Als we ons willen kwalificeren, moeten we deze wedstrijd gewoon winnen”, zegt de speelster van Anderlecht.

Kwalificatie voor het WK afdwingen, voor minder gaan de Flames niet. Om die doelstelling te halen zullen ze groepswinnaar moeten worden in een groep met ook nog Noorwegen, Albanië, Kosovo en Armenië . Als dat niet lukt, kunnen ze zich ook nog kwalificeren door bij de drie beste tweedes te behoren.

Geen extra druk

“Wij willen ons plaatsen voor het WK. Eerste eindigen in de groep is daarvoor de makkelijkste weg, dus daar gaan we ook voor”, zegt Serneels. “We hebben de laatste jaren grote stappen gezet, dat vertaalt zich nu in onze ambitie om ons voor het eerste te willen plaatsen voor een WK. Die ambitie uitspreken brengt extra druk met zich mee, maar die moet je kunnen plaatsen. Als je er niet mee om kan, verdien je die plaats op het WK ook niet. Maar ik heb na twee dagen met de meisjes zeker niet het gevoel dat ze veel druk ondervinden.”

Na de verplaatsing naar Polen wacht dinsdag een thuismatch tegen Albanië in het Koning Boudewijnstadion. Voor Wullaert kan het haar honderdste interland voor de Red Flames worden. “Het is een leuke mijlpaal om te bereiken, maar het is maar een nummer”, zegt Wullaert. “Ik wil die wedstrijd vooral winnen en goed spelen. Scoren in mijn honderdste wedstrijd zou mooi zijn, maar dat is zeker niet het belangrijkste.”

De wedstrijd van de Flames tegen Polen is vanaf 18u40 te volgen op Play 4.