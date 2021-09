Jaar na invoering van reddingsstrook rijden hulpdiensten zich nog altijd vast in de file: hoeveel boete riskeer je?

/ Beersel -

“Zorg dat we kunnen passeren in de file, het is in het belang van iedereen.” Die oproep komt van de hulpdiensten. Want een jaar na de invoering van de reddingsstrook, rijden brandweer- en ziekenwagens zich nog altijd vast in de file. Deze week nog, bij een zwaar ongeval op de Brusselse Ring in Beersel.