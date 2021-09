Speurder vertelt op assisenproces over gruwelijke taferelen aan Stade de France

“Het slachtoffer lag met het gezicht op de grond, de kleren bebloed” ... Op bedachtzame wijze vertelde een speurder donderdag voor het speciale hof van assisen van Parijs over wat hij de avond van 13 november 2015 aan het Stade de France aantrof. Uit het lichaam van het slachtoffer waarover hij het had, werden nadien elf moeren gehaald die de kamikazen in hun bommengordels hadden verstopt.

Het slachtoffer, de Portugese autocarchauffeur Manuel Colaço Dias (63), had supporters afgezet die de voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland zouden bijwonen. “Eén moer zat ter hoogte van de long”, preciseerde de vroegere chef van de antiterreurafdeling van de brigade voor zware misdrijven van Parijs. In de zaal was het muisstil.

Manuel Colaço Dias kon snel geïdentificeerd worden. “Het slachtoffer droeg een trouwring met een inscriptie”, aldus de speurder.

In de rechtszaal werden foto’s geprojecteerd. Het lichaam van de kamikaze die zich bij het stadion opblies en dat van Manuel Colaço Dias dat enkele meters verder lag, waren met witte rechthoeken gemaskeerd.

Op de beklaagdenbank leek Salah Abdeslam, de armen gekruist, onbewogen. Hij draaide zijn hoofd zelden naar het scherm.

De speurder kwam om 23.20 uur ter plaatse aan, twee uur na de eerste explosie. Het lichaam van de eerste kamikaze was deels uiteengereten, vertelde hij. “Het linkerbeen was losgerukt maar hing nog door resten van kledij aan het lichaam, de linkerarm ontbrak.”

De politie vond een Syrisch paspoort op het lichaam. De identificatie was moeilijk. “Tegen het hek van het stadion aan poort D vonden we gebeente, een hand, een lichaamsdeel dat van een arm kon komen, en stukken mensenvlees.”

Kamikazes droegen truitje van Bayern

Een tweede zelfmoordterrorist blies zich om 21.20 uur aan poort H op. “Delen van zijn lichaam werden zowat overal teruggevonden”, zei de speurder. De derde explosie voltrok zich om 21.53 uur ten zuidoosten van het stadion, bij een McDonald’s-restaurant.

Twee van de kamikazes droegen kleren van de Duitse voetbalclub Bayern. Een van de advocaten van de verdediging vroeg of de terroristen het niet op Duitse supporters gemunt hadden. “We hebben daarna een opeising gehad waarover weinig twijfel bestaat”, zei de voorzitter van het assisenhof, Jean-Louis Périès.

Islamitische Staat (IS) eiste de aanslagen op en schreef dat ze “de hoofdstad van het verfoeilijke en van de perversie als doelwit hadden, de stad die het vaandel van het kruis in Europa draagt, PARIJS”.

Andere speurders zouden donderdagnamiddag over de aanslagen op de terrassen van bars en restaurants in het hart van Parijs spreken, waarbij 39 doden vielen. Donderdag was een vijftigtal burgerlijke partijen aanwezig in de rechtszaal.