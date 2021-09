Wie zwerfvuil raapt langs ­Vlaamse wegen, komt meer dan alleen blikjes en petflessen tegen. Onze re­porter zette 2021 in met een goed voornemen: zwerfvuil rapen, als aanloop naar de World ­Cleanup Day dit weekend.

Een plastic zakje mini-krieltjes van McCain. Dat is het eerste stukje zwerfvuil dat ik dit jaar heb opgeraapt. Het lag op 7 januari op mijn eigen oprit, in een straat in het groen, aan de rand van Hasselt ...