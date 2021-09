Club Brugge toont beelden van in kleedkamer na stunt tegen PSG: het truitje van De Ketelaere en een dollende Izquierdo

Club Brugge heeft beelden van achter de schermen gepost op zijn social media na de stunt tegen PSG. Het gelijkspel tegen het sterrenteam uit Parijs zorgde uiteraard voor een euforische sfeer.

We ontdekken ook met wie Charles De Ketelaere truitje heeft gewisseld (de youngster heeft daar een hilarische verklaring voor) en hoe de revaliderende José Izquierdo nu al de sfeermaker is wanneer hij dolt met Noa Lang: “Als je die goal gescoord had, zou ik jouw gezicht in mijn huis gehangen hebben!”