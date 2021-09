De mist die nooit meer weggaat: lotgenoten Kris, Paul en Johan getuigen over wat dementie met hen doet

Ze weten dat ze ooit zullen vergeten dat ze vergeten. Zolang er geen medicijn is dat hun hersenen weer gezond kan ­maken, is dat hun onherroepelijke lot. Kris, Paul en Johan getuigen in hun eigen woorden wat vergeten met hen doet, hoe het hen verandert, hoe het hen bezighoudt en hoe ze vechten tegen die vijand die ze nooit zullen kunnen verslaan. ­Omdat hij zoveel verschillende gezichten heeft. “Elke dag is het anders”, zeggen ze zelf. Zoals dementie zelf. Want dat is meer dan alzheimer alleen.