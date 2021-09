Bediende NMBS rolt joint achter loket: “Hier gaan we ‘patat’ van”

Opmerkelijke video op het sociale mediakanaal Snapchat. Een 35-jarige loketbediende van de NMBS in het Luxemburgstation in de Europese wijk van Brussel maakt een filmpje van zichzelf terwijl hij een joint rolt. “Goed gerief, om ‘patat’ van te gaan. en dat op twintig centimeter van het cliënteel”, klinkt het geamuseerd in een Arabisch dialect en Frans. “Maar het is niet erg. Het is kalm nu. We doen wat we moeten doen. Dit is het echte artiestenleven”, klinkt het. De kerel heeft de video zelf op Snapchat geplaatst.