ONZE PUNTEN. Lemajic uitblinker bij matig AA Gent, één Buffalo krijgt een onvoldoende

Iets minder dan een uur probeerde een erg slordig AA Gent vruchteloos de dubbele afweergordel van de Estse gastheren te ontmantelen. Een prima doelpunt van Darko Lemajic bracht dan wel verlossing maar beterschap was er evenwel niet echt te noteren. Daarvoor speelden de Buffalo’s al te onzuiver in de opbouw. Defensief gaf Gent amper iets weg maar het eindrapport is uiteindelijk toch maar nipt positief.