Kevin De Bruyne is na een stemming slechts vierde (!) keuze als kapitein van Manchester City

De spelers van Manchester City hebben een nieuwe kapitein mogen kiezen. Uit de stemming kwam De Bruyne slechts als vierde keuze, terwijl hij vorig jaar nog vice-kapitein was. Dat meldt Mail Online. Fernandinho blijft aan als kapitein van de ploeg van Pep Guardiola.

De Bruyne mocht in de verloren Champions Leaguefinale van vorig seizoen de kapiteinsband nog dragen, maar dit seizoen lijkt de kans eerder klein dat we De Bruyne nog als kapitein van de Citizens zullen zien. De Duitser Ilkay Gündogan is nu de tweede keuze, ook de Portugees Rúben Dias steekt De Bruyne voorbij in de pikorde.