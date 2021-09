Ex-speler van Standard en Waasland-Beveren scoort in Europa League

In de andere groepswedstrijden in de Europa League scoorde één Belg: Ryan Mmaee voor het Hongaarse Ferencvaros

Bayer Leverkusen, met ex-Bruggeling Odilon Kossounou 90 minuten centraal in de defensie, ontving thuis het Hongaarse Ferencvaros. Ryan Mmaee (ex-Standard en Waasland-Beveren) bracht de bezoekers al na 8 minuten op voorsprong in de BayArena. Exequiel Palacios (37’) hing de bordjes met de rust in zicht opnieuw in evenwicht. Jeugdproduct Florian Wirtz (69’) trok in de tweede helft de overwinning over de streep voor het Duitse team. In de andere partij in Groep G triomfeerde Betis thuis tegen Celtic. Het stond na nog geen halfuur 0-2 in het krijt, maar rechtte de rug door met 4-3 te winnen.

In Groep F speelden Midtjylland en Ludogorets 1-1 gelijk en won Rode Ster Belgrado van Braga met 2-1. In Groep E gaat Galatasaray aan de leiding na een 1-0 overwinning tegen Lazio. Lokomotiv Moskou en Marseille hielden dan weer gelijke tred in diezelfde poule (1-1).