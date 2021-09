Vlaanderen versoepelt, Brussel verstrengt: dit ligt er op tafel van het Overlegcomité

Geen mondmasker meer in de winkel of in de horeca, maar wel bij de kapper, de dokter en op de trein. Dat is het voorstel dat bij de federale regering op tafel ligt naar aanleiding van het Overlegcomité van vrijdag. In Vlaanderen wordt dat vanaf 1 oktober hoogstwaarschijnlijk ook de situatie. De Franstaligen mogen daarvan afwijken en strenger zijn.