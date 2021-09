Afrikaanse IS-leider van zijn motorfiets geschoten door Franse drone

Adnan Abu Walid al-Sahrawi (Abu Walid), een Afrikaanse IS-leider op wiens hoofd een beloning van 5 miljoen dollar stond, is dood. Uitgeschakeld door een Franse drone.

Op 9 augustus 2020 had hij persoonlijk opdracht gegeven voor de de moord op zes Franse liefdadigheidswerkers en hun Nigeriaanse gids en chauffeur, vier mannen en vier vrouwen tussen de 25 en 50 jaar, die een giraffenreservaat bezochten.

De terroristenleider stond aan het hoofd van Islamitische Staat in de Grotere Sahara (ISGS), een jihadistische groepering die zich in 2015 afscheidde van andere militanten in Mali.

Sindsdien hebben ISGS-militanten zich verspreid over Burkina Faso en Niger en hebben ze honderden dodelijke aanvallen op burgers en strijdkrachten uitgevoerd en grote delen van de droge Sahel-regio in West-Afrika onbestuurbaar gemaakt.

De Franse president Emmanual Macron noemde de moord op de terroristische leider ‘een groot succes’ in de strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel.