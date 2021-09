Anderlecht gaat voor ex-Beerschot-coach Will Still als assistent voor Kompany

Anderlecht zoekt na het vertrek van Craig Bellamy en Aaron Danks naar één of twee nieuwe assistenten voor Vincent Kompany. Paars-wit maakte ondertussen een shortlist en daar staat de naam van Will Still (28) op.

Die was vorig seizoen trainer van Beerschot, maar trok in de zomer naar het Franse Stade Reims om er te T2 te worden. Ook toen polste RSCA al eens. Voorlopig is er nog geen concreet voorstel, maar dat kan worden uitgewerkt. Still zit in de laatste rechte lijn om zijn Pro Licence-trainersdiploma te halen. Niet onbelangrijk, want Vincent Kompany moet dat diploma ook nog behalen. De cursus voor zijn lichting is ondertussen gestart, maar door corona beginnen de face-to-facelessen nu pas.

Een eventuele tweede assistent kan uit de jeugdwerking komen. Het is niet ondenkbaar dat Craig Bellamy over enkele maanden terugkeert als zijn mentale gezondheid dat weer toelaat.