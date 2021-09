Ex-aanvoerder Damien Marcq staat morgen aan de overkant: “Triest hoe mijn avontuur bij Essevee geëindigd is”

Vorig jaar was hij nog sterkhouder en aanvoerder van Zulte Waregem, maar morgen kijkt Damien Marcq met Union zijn ex-ploeg in de ogen. De Fransman betreurt dat zijn aflopende contract aan de Gaverbeek niet verlengd werd, maar is tegelijk enorm gelukkig bij de promovendus. “De nieuwe lucht liet me toe om mezelf te herontdekken.”