Bruno Godeau is blij dat AA Gent de nul kon houden in Tallinn: “We zijn de Chinese muur ook niet, hè”

Een zuinige 0-1-zege in Tallinn levert de Buffalo’s drie belangrijke punten op in de groepsfase van de Conference League. Hein Vanhaezebrouck en Bruno Godeau waren na afloop dan ook tevreden: “De nul houden is heel belangrijk voor ons als verdedigers. Maar vergis je niet, er zullen niet zoveel ploegen hier komen winnen. Dus deze zege is heel belangrijk.”

“Er was niet veel volk in het stadion en dan horen jullie me te veel”, grinnikte Vanhaezebrouck tijdens de persconferentie na afloop. Gelukkig is er meer volk in Gent en zitten jullie verder van mij af ...