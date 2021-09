Van Franck Berrier tot Makhtar Gueye. Van massages over klachtenmails tot eindeloze zoektochten naar een woonst. Van Zaventem tot Lens. Niets is Bart Brackez vreemd. Dag en nacht is de teammanager van KV Oostende onderweg. “Sommige nieuwkomers durven al eens van het pad te gaan.”