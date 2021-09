Eerste stap uit de financiële crisis? Barcelona keurt budget van 765 miljoen euro goed voor volgend seizoen

FC Barcelona heeft een budget goedgekeurd van 765 miljoen euro voor het seizoen 2021-2022. Dat deelde de Catalaanse club donderdag in een persbericht mee.

Voor het vorige seizoen 2020-2021 had Barça 791 miljoen euro voorzien. Die berekening ging uit van een terugkeer van het publiek naar het stadion in december vorig jaar, wat niet is gelukt. Donderdag heeft de raad van bestuur de berekening voor vorig seizoen afgesloten met een verlies van 481 miljoen euro.

De voorzitter van FC Barcelona, Joan Laporta, had het verlies eerder al bekendgemaakt, toen hij duiding gaf bij het vertrek van sterspeler Lionel Messi. De voorzitter zei toen dat de totale schuld van de club 1,35 miljard euro bedraagt, maar dat de club binnen twee jaar weer een sluitende begroting kan hebben.

Door spelers als Messi en Antoine Griezmann te laten gaan, probeert de club de loonmassa te verminderen. FC Barcelona voorziet een vergadering met de “socios” (supporter-aandeelhouders) in het weekend van 16 en 17 oktober in de lokalen van de club om de gang van zaken te bespreken.