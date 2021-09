Rwandees in Frankrijk aangeklaagd voor genocide

De Franse justitie heeft een tot Fransman genaturaliseerde Rwandees aangeklaagd in verband met de genocide in zijn land in 1994. De 72-jarige Isaak Kamali, die al vele jaren op de Franse radar stond, wordt ook beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.

Kamali was volgens een Franse aanklager als medewerker van het ministerie van Transport nauw betrokken bij de volkerenmoord op leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu’s. In zo’n 100 dagen tijd vielen ongeveer 800.000 doden. Veel prominente betrokkenen zijn na de gewelddadigheden naar het buitenland vertrokken.

De aanklager zei dat Kamali de aanklachten verwerpt. De man was in 2003 al in Rwanda ter dood veroordeeld, maar die straf zou later zijn geschrapt als gevolg van een wetswijziging. Justitie in Rwanda is nog altijd op zoek naar hem, maar Frankrijk wil hem niet uitleveren.