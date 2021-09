Advocaat bestelde moord op zichzelf om zoon levensverzekering te geven, nu worden verdachte overlijdens rond hem onderzocht

In het Hampton County Law Enforcement Center stapte donderdag een verdachte binnen om zich aan te geven voor de moordpoging op Alex Murdaugh. De verdachte: ook Alex Murdaugh. De gevallen advocaat had een ex-cliënt gevraagd hem dood te schieten, zodat zijn oudste zoon de levensverzekering van 10 miljoen dollar uitbetaald zou krijgen. De Amerikaan zou zwaar in de put hebben gezeten nadat zijn vrouw en jongste zoon in juni waren doodgeschoten. Moorden die onopgelost bleven. En er blijken nog wel enkele verdachte overlijdens in Murdaughs omgeving gebeurd te zijn. Meerdere zaken worden nu opnieuw onderzocht.