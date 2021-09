In alle stilte is Bob Peeters (47) deze zomer aan een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière begonnen. De voormalige Rode Duivel trekt vrijdagavond met TOP Oss naar zijn ex-club Roda JC. Een perfecte aanleiding voor een bezoekje.

‘Bobke Peeters, Bobke Peeters, Bobke Peeters! We worden kampioen!’ Het is vrijdagavond 10 september, kwart voor tien. We zitten in het Frans Heesens Stadion van de Nederlandse tweedeklasser TOP Oss, een ...