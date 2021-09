Vandaag nieuw Overlegcomité: wanneer begint het en wat staat er op de agenda?

De federale regering en de deelstaten treffen elkaar vandaag opnieuw voor een Overlegcomité over de coronamaatregelen. De eventuele versoepeling van de mondmaskerplicht wordt allicht de grootste twistappel.

Wanneer begint het Overlegcomité?

Het Overlegcomité komt vanaf 14 uur bijeen. Wanneer de samenkomst precies zal eindigen, is niet duidelijk. Wellicht voor 19 uur, dan volgt traditioneel een persconferentie die u hier kan volgen.

Wie zit er in het Overlegcomité?

Het Overlegcomité bestaat uit evenveel federale ministers als deelstaatministers, en uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers. Voor de federale regering zijn dat naast premier Alexander De Croo (Open VLD) ook de vicepremiers – behalve Petra De Sutter (Groen) – en de minister van Binnenlandse Zaken. Ministers wiens bevoegdheid aan bod komt, mogen ook aanschuiven, zoals minister van Middenstand David Clarinval (MR).

Daarnaast zitten ook de ministers-presidenten van Vlaanderen, Brussel, de Waalse regering, de Franse gemeenschapsregering en die van de Duitstalige gemeenschap – respectievelijk Jan Jambon, Rudi Vervoort, Elio Di Rupo, Pierre-Yves Jeholet en Olivier Paasch – aan tafel. Voor de Vlaamse regering tekent ook viceminister-president Hilde Crevits present.

Ook experten mogen hun zegje doen, zoals coronacommissaris Pedro Facon en hoofd van de Vaccinatie Task Force Dirk Ramaekers. Zij zijn echter officieel geen lid van het Overlegcomité.

Wat staat er op de agenda?

De mondmaskerplicht staat ter discussie. Blijft het verplicht een masker te dragen in winkels en op bedrijven?

Ook over de heropening van de nachtclubs wordt straks gediscussieerd. De heropening op 1 oktober ligt min of meer vast, maar over de omkaderende maatregelen zijn nog geen concrete afspraken.

Het Overlegcomité zou zich ook buigen over de afloop van de federale fase in het crisisbeheer van de coronapandemie. Die loopt al sinds 12 maart vorig jaar, maar het coronacommissariaat kreeg de opdracht om het einde van de federale fase voor te bereiden.