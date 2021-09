Nathan Aké scoorde eerste Champions League-doelpunt vlak na overlijden van zijn vader: “Misschien was het wel voorbestemd”

In de groep van Club Brugge in de Champions League klopte Manchester City RB Leipzig met 6-3 na een spectaculaire wedstrijd. Eén van de doelpuntenmakers was de Nederlander Nathan Aké (26), die vlak voor de wedstrijd zijn vader verloor. Voor Aké was dit doelpunt dan ook een speciaal moment.

“De laatste weken zijn voor mij heel zwaar geweest”, reageert de Nederlander op Instagram. “Mijn vader is enorm ziek geweest en er was geen behandeling meer mogelijk. Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn verloofde, familie en vrienden. Woensdag scoorde ik mijn eerste Champions League-doelpunt, slechts enkele minuten nadat mijn vader overleden was in het bijzijn van mijn moeder en mijn broer. Misschien was het wel voorbestemd. Hij was altijd fier en blij als hij mij zag voetballen.”

Aké sloot zijn bericht af met nog een boodschap voor zijn vader: “Ik weet dat je altijd bij mij zal zijn, en je zal altijd een plekje in mijn hart hebben. Dit doelpunt was voor jou, papa.”