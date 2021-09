Grootste sequoia’s ter wereld ingepakt tegen naderend vuur

Zware bosbranden in de Amerikaanse staat Californië bedreigen enkele van de grootste bomen ter wereld: sequoia’s van duizenden jaren oud. De brandweer probeert de bomen te beschermen door ze te omwikkelen met aluminiumfolie.

Sinds 10 september teisteren brandhaarden het beroemde Giant Forest in Sequoia National Park, in het zuidelijke deel van de Sierra Nevada in Californië, waar enkele van ’s werelds grootste bomen staan. Blikseminslagen in combinatie met hitte en wind liggen wellicht aan de oorzaak van de branden.

(Lees verder onder de foto)

Foto: AFP

Aluminiumfolie

Brandweerlieden zijn nu massaal aanwezig in het natuurpark om vernieling tegen te gaan. Zo omwikkelen ze de bomen met brandwerende dekens. Het aluminium is bestand tegen intensieve hitte gedurende korte periodes. Recent nog hebben enkele huizen in de buurt van Lake Tahoe een bosbrand overleefd omdat ze volledig ingepakt waren, terwijl huizen die niet werden beschermd volledig vernield uit de brand kwamen.

Sommige van de bomen zijn hoger dan 80 meter en zijn duizenden jaren oud. “We nemen extreme voorzorgsmaatregelen om deze sequoia’s te beschermen”, vertelt een woordvoerder van het natuurpark. “We doen alles wat we kunnen om deze 2.000 tot 3.000 jaar oude bomen te beschermen.” Dat is weliswaar geen makkelijke opdracht. “Vanwege het ontoegankelijke terrein en de rook kan het dagen duren om onze taken te voltooien.”

Klimaatverandering

Vorige zomer veroorzaakten bosbranden al erg veel schade in het oudste nationale park van Californië, Big Basin Redwoods, dat eveneens bekendstaat om zijn gigantische sequoia’s.

“Als je de klimaatverandering ontkent, kom dan naar Californië”, zei de gouverneur van Californië Gavin Newsom toen.