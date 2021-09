“Ah, de mosselbanken zijn hier”: deze vrouwen rijden samen om niet lastiggevallen te worden (en zelfs dan worden ze niet gespaard)

Volgende week schreeuwen we niet alleen Wout van Aert, maar ook Lotte Kopecky naar WK-goud in Leuven. Een week later dokkeren niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen over de kasseien van Parijs-Roubaix. Niet meer dan normaal. En toch: ook op de koersfiets worden vrouwen nog steeds geconfronteerd met seksisme en seksuele intimidatie. In een zoektocht naar een veilige fietsomgeving, vinden ze heil in women only clubs. Onze man reed een keer mee, en mocht zelf ondervinden wat ze allemaal te horen krijgen.