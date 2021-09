Ex-bendelid maakt ‘colèrekamer’ om pandemiestress weg te slaan

Het coronavirus, veel binnen zitten en weinig sociaal contant brengt veel stress met zich mee. En dat wekt woede en colère op. Maar daar heeft de Fin Janne Raninen (44) de perfecte oplossing voor. Een rage room, een kamer waar je in alle veiligheid de agressie die pandemiestress veroorzaakt, van je af kan slaan. En van agressie weet Raninen alles: hij spendeerde twee decennia achter tralies. “Als ik zo’n kamer had gehad in mijn jeugd, had mijn leven er wellicht helemaal anders uitgezien.”

De Fin kwam in zijn jonge jaren op het slechte pad terecht toen hij ingelijfd werd door een bende in de arme buitenwijk waar hij woonde. Raninen werd veroordeeld voor twee moorden gerelateerd aan bendegeweld en vloog meer dan twee decennia achter tralies. Daar kwam hij tot inkeer en besloot hij dat hij zijn best wilde doen om de wereld iets beter te maken.

“Ik dacht: wanneer ik vrijkom begin ik een rage room, zodat mensen hun woede de vrije loop kunnen laten”, aldus de Fin. “Dan doen ze misschien geen domme dingen, zoals ik in mijn jeugd.” Raninen kwam enkele maanden geleden vrij en richtte een bedrijfje in Helsinki op. En dat bedrijf is een doorslaand succes. Klanten kiezen een wapen - een knuppel of bijl - en mogen zich uitleven op oude huishoudtoestellen, computers en vaatwerk.

“Het is natuurlijk ook een goed idee om met een therapeut te praten over problemen met stress of agressie”, zegt Raninen, die podcasts maakt over zijn vroeger leven en regelmatig met jongeren praat om hen weg te houden bij bendes. “Maar op korte termijn is dit de perfecte plek om wat stoom af te blazen.”