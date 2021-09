Parlementsverkiezingen Rusland: oppositie-app verdwenen van platformen Google en Apple

Het idee was goed uitgewerkt: Russen die bij de parlementsverkiezingen niet voor Verenigd Rusland wilden stemmen, de aan president Vladimir Poetin gelinkte partij, konden op een app op hun smartphone hun adres invoeren en de naam krijgen van de ideale oppositiekandidaat van hun regio. Nu de verkiezingen van start gegaan zijn, beschuldigen de aanhangers van de oppositie Google en Apple ervan de app te hebben verwijderd van hun platformen.

Van vandaag tot zondag trekken ongeveer 108 miljoen Russen naar de stembus. Ze kiezen 450 afgevaardigden voor het Lagerhuis van het Russische parlement, de Doema.

Oppositieleider Aleksej Navalny zit sinds maart in een strafkamp ten oosten van Moskou, zijn beweging is verboden en zijn oppositieleden bevinden zich in de gevangenis, in voorhechtenis of in ballingschap. Maar vijf bondgenoten van Navalny hebben de Russen daarom gevraagd om slim te stemmen. Dat betekent dat oppositiestemmers zich rond één bepaalde kandidaat verzamelen die het tegen Verenigd Rusland opneemt, en dat in elk van de 225 kiesdistricten. Die kandidaten kunnen liberalen, nationalisten of communisten zijn, zolang het maar geen lid van Verenigd Rusland is. Voor de Russen naar de stembus trekken, kunnen ze op een speciaal daarvoor ontwikkelde app op hun smartphone hun adres invoeren en de namen van die mogelijke kandidaten te weten komen.

Maar nu de verkiezingen van start gegaan zijn, is de “Navalny app” blijkbaar verdwenen van de platformen van Google en Apple: “Om 08.00 uur vanochtend hebben Google en Apple de app verwijderd. Ze zijn dus gezwicht voor de chantage van het Kremlin”, zo liet Leonid Volkov, een van de bondgenoten van Navalny, weten op Telegram. “Het gaat hier om een schaamteloze daad van censuur”, zo laat ook Jdanov, directeur van de organisatie van Navalny, optekenen op Twitter.