Het begin van alle gekte: exact twee jaar geleden scoorde Erling Haaland hattrick bij Champions League-debuut tegen Genk

Dag op dag twee jaar geleden maakte de wereld kennis met Erling Braut Haaland. De toen amper 19-jarige Noor scoorde namens Salzburg drie keer bij zijn Champions League-debuut. Bij Genk hebben ze nog steeds nachtmerries, want de Limburgse club was het eerste slachtoffer van de Noorse sensatie. Genk verloor de wedstrijd met 6-2.

Sindsdien zijn de cijfers van Haaland fenomenaal. In de Champions League scoorde hij zelfs meer dan dat hij wedstrijden speelde: 21 keer liet hij de netten trillen in 17 wedstrijden. Ook in deze Champions League-campagne scoorde Haaland in de eerste groepsfase van Dortmund, in en tegen Besiktas. In de Bundesliga zit de Noor voorlopig aan 5 doelpunten en 4 assists in 4 wedstrijden. Aan dit tempo zullen er flink wat doelpuntenrecords sneuvelen.