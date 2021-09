Volgende vrijdag minder bussen en trams, De Lijn komt voor het eerst met alternatieve dienstregeling bij staking

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn werkt aan een alternatieve dienstregeling, nu volgende vrijdag 24 september door een vakbondsactie mogelijk minder bussen en trams gaan rijden.

De socialistische vakbond organiseert volgende vrijdag een nationale betoging tegen de loonnormwet. Wellicht zullen ook chauffeurs en ander personeel van De Lijn meestappen in de manifestatie. De vervoersmaatschappij waarschuwt dan ook dat er die dag mogelijk minder bussen en trams zullen rijden.

Nieuw voor de openbaarvervoersmaatschappij is dat ze sinds de invoering van een Vlaams decreet over de continuïteit van de dienstverlening moet zorgen voor een alternatieve dienstverlening bij vakbondsacties. De Lijn gaat daarom de chauffeurs bevragen of ze al dan niet deelnemen aan de betoging.

Met de continuïteit van de dienstverlening wil de Vlaamse regering dat De Lijn een “aangepast vervoersaanbod” verzekert tijdens stakingen. Dat is in lijn met de minimale dienstverlening bij de NMBS.

Maar wat betekent dat voor de reiziger? “Het is niet zo simpel als bij het spoor. We kunnen niet zomaar chauffeurs die gewoon zijn om in Oost-Vlaanderen te rijden plots in Limburg gaan inzetten. Maar het grote voordeel zal zijn dat reizigers 24 uur op voorhand zullen weten of een bepaalde bus of tram al dan niet rijdt”, aldus een woordvoerster van De Lijn.