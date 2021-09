Noord-Korea lanceert ballistische raket voor het eerst vanop een trein

Noord-Korea heeft beelden gedeeld van een raketlancering, uitgevoerd vanop een trein. Het is de eerste keer dat de Noord-Koreanen dat verwezenlijken. De beelden werden gedeeld om aan te tonen dat het regime raketten vanop verschillende locaties kan afvuren. De raket zou een doel op 800 km afstand geraakt hebben en was al de tweede die deze week werd gelanceerd. Het was sinds maart geleden dat het communistische regime projectielen afvuurde en de proefnemingen veroorzaken onrust bij de VS en buurland Zuid-Korea.