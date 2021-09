Droomweek voor Noa Lang: Club Brugge-spits zit voor het eerst in voorselectie van Nederlands elftal

Wat een week voor Noa Lang (22). Woensdagavond beleefde hij nog een memorabele Champions League-avond tegen PSG. Noa Lang was er één van de uitblinkers en won er de award voor ‘Man van de wedstrijd’. En ook op vrijdag kwam er goed nieuws.

De Nederlander zit namelijk voor het eerst in de voorselectie van bondscoach Louis Van Gaal bij het Nederlandse elftal. Ook de Nederlandse doelman Mark Flekken maakt voor het eerst zijn opwachting in de voorlopige selectie.

Of Lang ook de definitieve selectie haalt, is nog af te wachten. Nederland speelt op 8 oktober in en tegen Letland voor de kwalificaties van het WK, drie dagen later komt Gibraltar op bezoek. Nederland staat voorlopig op de eerste plaats in zijn poule met 13 punten, samen met Noorwegen.