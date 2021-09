MediaMarkt sluit eind deze maand drie winkels. Dat meldt de Franstalige christelijke bediendebond CNE en wordt bevestigd door het bedrijf.

Het gaat om drie kleinere MediaMarkt-winkels in Eke bij Gent, Lodelinsart (Charleroi) en Alleur (Ans). “De winkels die sluiten, zijn niet rendabel en zullen dat ook in de toekomst niet zijn. Het zijn shops-in-shops, bij de Makro. Ze liggen op enkele kilometers van een grotere MediaMarkt. Klanten trekken liever naar onze grote winkels in de buurt”, verklaart MediaMarkt-woordvoerster Janick De Saedeleer.

Bij de winkels die sluiten werken 44 mensen. Die worden overgeplaatst naar grotere MediaMarkt-winkels in de buurt. “Niemand verliest zijn baan”, aldus de woordvoerster.

In totaal telt de elektronicaketen in ons land 27 winkels. Dat worden er dus 24 eind september. De komende jaren plant MediaMarkt wel nog bijkomende winkels in ons land. “Er zijn nog enkele regio’s waar er vraag is naar een MediaMarkt. We blijven investeren in fysieke winkels”, verzekert de woordvoerster.