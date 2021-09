De Sultan Ahmed-moskee in Heusden-Zolder heeft een dreigbrief ontvangen die ondertekend is door B. De Wever. Het gaat niet om de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, maar om een naamgenoot uit Schelle. De Antwerpse politie is met een onderzoek gestart.

In de brief staat onder meer dat de Koran de grootste onzin is in de geschiedenis van deze planeet en dat Afghanistan moet worden platgebombardeerd voor wat er gebeurd is op 9/11. Over de profeet Mohammed ...