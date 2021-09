Inbrekers beuken met eigen wagen poort van garage in en proberen peperdure oldtimer te stelen

Temse / Elversele - Twee gemaskerde mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag met hun auto een ramkraak gepleegd op garage D’Hondt op de Nieuwe Steenweg Elversele. Ze beukten de garagepoort in en probeerden een peperdure oldtimer te stelen. Die was in herstelling, maar de daders kregen hem toch aan de praat. De ramkraak mislukte uiteindelijk, dankzij de veiligheidsmaatregelen van de zaakvoerder.

Op de camerabeelden van de garage is te zien hoe twee mannen met kappen over het hoofd rond 2 uur het glas uit één van de twee grote sectionale poorten snijden achteraan de garage. Vervolgens klauteren ze vanop een lege olieton door het gat. “Ze bleken het gemunt te hebben op een dure, maar defecte Mercedes oldtimer die voor herstelling in onze garage stond”, zegt zaakvoerder Bert D’Hondt van de garage. “Ze inspecteerden de wagen en kropen daarna weer naar buiten. Een uur later, kort voor 3 uur, keerden ze terug. Ze hadden zelf een batterij meegebracht, want die zat niet meer in de oldtimer. Daarmee slaagden ze er uiteindelijk in om de auto aan de praat te krijgen.”

De waarde van de oldtimer wordt op zo’n 100.000 euro geschat Foto: bfs

De waarde van de oldtimer wordt geschat op zo’n 100.000 euro. Uit veiligheidsoverwegingen schakelt de zaakvoerder elke avond de stroom van de garagepoorten uit, waardoor die donderdagnacht van binnenuit niet geopend konden worden door de daders. “Op de camerabeelden is te zien hoe ze daarop met hun eigen auto, een Audi RS, inrijden op een van de twee sectionale garagepoorten”, zegt Bert. “Ze blijven op de poort inbeuken tot hun wagen tot aan de achterdeur binnen is. Een zware auto die we ook uit veiligheidsoverwegingen dwars voor de garagepoort hadden geparkeerd werd daarbij achteruit geduwd.”

Veel schade

Uiteindelijk slaagden de daders er niet in om de poort helemaal los te krijgen, en vluchtten ze weg. De schade die ze achterlieten is groot. “Behalve de éne oldtimer waarop ze het gemunt hadden, beschadigden ze ook nog een andere oldtimer en een gewone auto”, zegt D’Hondt. “De garagepoort waar ze op hadden ingebeukt, was volledig kapot. Die moest vrijdagochtend door de brandweer worden verwijderd.”

De brandweer moest de volledig beschadigde poort van de garage komen weghalen. Foto: bfs

Door de ramkraak bleef de garage vrijdag noodgedwongen dicht voor klanten. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Voor zaakvoerder D’Hondt is het al de tweede keer dat er wordt geprobeerd om in te breken. Ook de eerste keer hadden de daders geen succes.