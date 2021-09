Kingsley Coman (Bayern München) onderging donderdag hartoperatie: “Soms kwam hij adem tekort”

Kingsley Coman is donderdag geopereerd aan zijn hart. De Franse international sukkelde met een hartritmestoornis, zo bevestigde zijn coach Julian Nagelsmann.

“Kingsley Coman is gisteren onder het mes gegaan. Zijn hartritme kende een lichte stoornis door een kleine extra slag. Op bepaalde momenten kwam hij een beetje adem tekort”, legde Nagelsmann uit. “Volgende dinsdag zal hij opnieuw cardiotraining doen en hij zal niet langer dan anderhalve tot twee weken out zijn.”

Coman (25) is al jaren een vaste waarde bij Bayern. Vorig seizoen was de Fransman in 39 wedstrijden goed voor acht goals en vijftien assists. Dit seizoen startte hij wel nog maar een keer in de basis, in de gewonnen Supercup tegen Dortmund (1-3). Deze week viel hij tegen Barcelona (0-3) in de Champions League acht minuten voor tijd in.

Coman telt 34 caps voor Les Bleus en maakte daarin vijf goals. Hij ontbrak op het gewonnen WK van 2018 maar was er deze zomer wel bij op het EK, waar Frankrijk in de achtste finales op Zwitserland botste.